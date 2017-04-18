Москва, 18 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Законопроект о реновации жилищного фонда в Москве Госдума обсудит в пером чтении 20 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

«На 20 число Государственная дума поставила рассмотрение вопроса о реновации столичного фонда в столице Российской Федерации городе Москве — законопроект, связанный со сносом пятиэтажек», — сообщил Мельников.

Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в марте 2017. Он регламентирует предоставление жилья собственникам квартир в московских пятиэтажках и, как указывали авторы, обеспечит прозрачность процесса.

Так, в частности, для реализации программы планируется создать специализированную некоммерческую организацию — фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве. Он сможет выполнять как роль заказчика строительства, так и функции самого застройщика. Кроме того, организация также будет вправе привлекать средства граждан по договорам долевого участия. Ответственным за обязательства фонда будет правительство Москвы.

Всего в рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка 8 тыс. домов и переселить около 1,6 млн человек. Согласно документу, жителей пятиэтажек переселят в дома из монолита или современных панельных конструкций. Доплачивать гражданам не придется: им предоставят квартиры с равнозначным количеством комнат и не меньшим количеством жилых метров, однако общая площадь новой квартиры может быть увеличена за счет более просторных коридора и кухни.