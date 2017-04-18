Ярославль, 18 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В Ярославской области региональное управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении ПАО «ТГК-2» за систематическое нарушение сроков согласования технических условий и условий подключения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения на территории города Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

Ярославское УФАС

Заявление о неоднократном нарушении сроков ответа теплоснабжающей организации поступило от АО «Яргорэнергосбыт», осуществляющего эксплуатацию сетей теплоснабжения, к которым в 2016 году подключались несколько строящихся объектов. «ТГК-2» обязана была в течение 5 рабочих дней с даты обращения согласовать технические условия и выдать их заявителю. В нарушение этих правил ПАО «ТГК-2» систематически направляло ответы на подобные запросы с опозданием на несколько дней. Застройщикам «Ягорэнергосбыт» ответ должен был давать в течение 14 дней, включая время на получения ответа из «ТГК-2»

«"ТГК-2» давало ответы с опоздание от одного до шести дней. У «Яргорэнергосбыта» практически не оставалось времени, чтобы дать ответ застройщику. Мы только до возбуждения дела обнаружили 10 таких случаев, а теперь будем проверять все сроки ответов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. заместителя руководителя ярославской антимонопольной службы Марьяна Матяшевская.

Если ПАО «ТГК-2» будет признано нарушившим антимонопольное законодательство, оно может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 650 000 рублей.