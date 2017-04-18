ЛНР: Развод сил в Станице Луганской не состоялся по вине украинской стороны
Луганск, 18 апреля, 2017, 13:26 — ИА Регнум.
ВСУ сорвали разведение сил в Станице Луганской, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передает Луганское агентство новостей.
По его словам, 18 апреля ЛНР была готова к разводу сил и средств в Станице Луганской. Свою готовность войска республики показали, выпустив ракету белого цвета в присутствии наблюдателей от ОБСЕ, однако, ответа от украинской стороны не последовало, сказал полковник.
«Таким образом, украинское командование сорвало разведение сил и средств», — сообщил Филипоненко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что развод сил в Станице Луганской планировался не менее 35 раз, однако так ни разу и не был произведен.
Украина не первый раз срывает попытку отвести войска от населенного пункта.
Так, 7 марта заместитель председателя луганской военно-гражданской администрации по вопросам безопасности Юрий Клименко заявлял, что отводить вооружения «еще опасно».
Ранее Филипоненко заявлял об аналогичной ситуации. По его словам, 6 апреля Народная милиция ЛНР была готова отвести силы и средства, однако Киев сорвал операцию.
Напомним, развод войск является одним из условий выполнения Минских соглашений, подписанных обеими сторонами конфликта. Помимо отвода войск и тяжелой техники от линии фронта, стороны должны обеспечить режим прекращения огня, освободить пленных и начать диалог по мирному урегулированию ситуации.