Луганск, 18 апреля, 2017, 13:26 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

ВСУ сорвали разведение сил в Станице Луганской, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передает Луганское агентство новостей.

По его словам, 18 апреля ЛНР была готова к разводу сил и средств в Станице Луганской. Свою готовность войска республики показали, выпустив ракету белого цвета в присутствии наблюдателей от ОБСЕ, однако, ответа от украинской стороны не последовало, сказал полковник.

«Таким образом, украинское командование сорвало разведение сил и средств», — сообщил Филипоненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что развод сил в Станице Луганской планировался не менее 35 раз, однако так ни разу и не был произведен.

Украина не первый раз срывает попытку отвести войска от населенного пункта.

Так, 7 марта заместитель председателя луганской военно-гражданской администрации по вопросам безопасности Юрий Клименко заявлял, что отводить вооружения «еще опасно».

Ранее Филипоненко заявлял об аналогичной ситуации. По его словам, 6 апреля Народная милиция ЛНР была готова отвести силы и средства, однако Киев сорвал операцию.

Напомним, развод войск является одним из условий выполнения Минских соглашений, подписанных обеими сторонами конфликта. Помимо отвода войск и тяжелой техники от линии фронта, стороны должны обеспечить режим прекращения огня, освободить пленных и начать диалог по мирному урегулированию ситуации.