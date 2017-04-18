Москва, 18 апреля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Депутатов Госдумы, входящих во фракции, обяжут информировать свои фракции о работе над законодательными инициативами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ранее рабочая группа выступила с рекомендацией о том, чтобы депутаты информировали свои фракции о своих законодательных инициативах, напомнил Мельников. Вместе с тем, по его словам, «в ряде фракций продолжают возникают эти вопросы, не все депутаты услышали рекомендацию».

«На Совете Думы принято решение, что эту норму нужно включить в Регламент Госдумы: что депутаты информируют фракции о той законодательной инициативе, с которой они планируют выступить или о той законодательной инициативе, которую они подготовили», — пояснил Мельников.

Отметим, что ранее без обсуждения с фракцией в Госдуму Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым («Единая Россия») был внесен законопроект о новых полномочиях полиции, а также Владиславом Резником («Единая Россия») — о доступе страховщиков к медицинской тайне пациентов.

Кроме того, Совет Думы намерен дать право выступать на так называемых «политических десятиминутках» депутатам, не входящим во фракции — Рифату Шайхутдинову и Алексею Журавлеву. «Мы приняли решение, что раз в два месяца они могут по пять минут выступать утром до обсуждения окончательной повестки дня заседания Госдумы», — сообщил Мельников.