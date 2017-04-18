Москва, 18 апреля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли с 10 сентября 2016 года уже 55 млн пассажиров, сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

По его словам, уже с мая 2017 года пропускная способность МЦК вырастет — интервал между поездами будет сокращен. Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что последний суточный рекорд был зафиксирован на МЦК неделей ранее.

За 11 апреля поезда МЦК перевезли 371 тыс. 591 пассажира, а всего с начала 2017 года линией воспользовались 28 млн пассажиров.

Интервалы движения с 1 мая сократятся до пяти минут в час пик и десяти минут — в остальное время. Будет увеличено и количество поездов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на МЦК растёт каждую неделю. В будние дни он составляет 300 тысяч человек, в выходные — 160 тысяч. Число пассажиров увеличивается примерно на 7% еженедельно.

10 сентября было запущено движение по МЦК. По решению властей города, в течение месяца проезд по кольцу был бесплатным. Для москвичей были доступны 26 станций МЦК, затем открылись еще две — это станции «Дубровка» и «Соколиная Гора».