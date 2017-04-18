Рыбинск, Ярославская область, 18 апреля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области клуб любителей автомобиля «Волга» будет 9 мая возить ветеранов Великой Отечественной войны на праздничные мероприятия и с него бесплатно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили администратор «Волга-клуб Рыбинск» Артем Савин.

Артем Савин «Волга-клуб» Рыбинска

Клуб любителей отечественного авто существует с 2013 года и в него входит 60 автолюбителей, которые владеют «Волгами».

«У нас практически все автолюбители согласились участвовать в акции. Мы уже обратились в администрацию Рыбинска, там информацию об акции распространяют среди ветеранов. Мы разместили объявление в интернете, чтобы молодые родственники могли сообщить ветеранам о такой акции. 9 мая никто из членов клуба не работает, и мы готово хоть весь день возить ветеранов. Им будет очень приятно не только легко добраться до парада, но и сделать это на культовом советском автомобиле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Артем Савин.