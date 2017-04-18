Пекин, 18 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Внезапный удар США по аэродрому в Сирии, нарастание напряженности на Корейском полуострове, а также ряд агрессивных высказываний высокопоставленных американских должностных лиц относительно Северной Кореи приводят к размышлениям о том, что Пхеньян может стать следующей мишенью Вашингтона. Авторитетное китайское издание «Наньцзао жибао» назвало 5 причин почему Трамп не станет атаковать КНДР в одностороннем порядке.

(сс) stephan КНДР

Технически Корейский полуостров до сих пор находится в состоянии войны. Перемирие, заключенное в июле 1953 года, до сих пор является хрупкой цепью, сдерживающей Сеул и Пхеньян от очередного витка вооруженного столкновения. В случае атаки Пхеньяна Вашингтон нарушит сразу несколько норм международного права, а также вызовет на себя критику со стороны большинства государств мира.

Пхеньян не способен нанести удар по территории США. Несмотря на все заявления северокорейских военных, ракеты КНДР не смогут долететь до западного побережья Соединенных Штатов. Все это прекрасно понимают, поэтому США не смогут выдать агрессию за самозащиту.

КНР является военным союзником КНДР. В 1961 году страны подписали Договор о взаимной помощи, подразумевающий оказание немедленной военной помощи в случае нападения третьих стран. Договор был дважды продлен и действителен до 2021 года.

Китай не допустит войны, так как в случае атаки Вашингтона на Пхеньян в приграничные провинции КНР хлынет поток северокорейских беженцев, в чем руководство Китая совсем не заинтересовано. Пекин рассматривает Северную Корею в качестве собственной буферной зоны.

Южная Корея сама заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Сеул находится всего в 40 км от границы, что делает его особенно уязвимым для северокорейских войск. Кроме того, в настоящее время в стране наблюдается серьезный политический кризис, который невозможно будет преодолеть в случае начала реальных боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вице-президент США Майк Пенс заверил Японию в приверженности Вашингтона к сдерживанию КНДР в ее ядерных и ракетных разработках.