Москва, 19 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Недавний визит главы Совета безопасности России Николая Патрушева в Баку был, возможно, связан не только с обсуждением новой конфигурации на Ближнем Востоке в связи с американским ударом по сирийским правительственным войскам. Можно предположить, что визит включал в себя также определенные предложения азербайджанскому правительству. Каково может быть их содержание и с чем связаны предположения о таком формате встречи, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Иван Шилов REGNUM Ильхам Алиев

Официальный сайт президента Азербайджана Ильхама Алиева разместил текст, посвященный этому визиту, в котором отмечено успешное развитие российско-азербайджанских отношений в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Действительно, усиление безопасности связано с проблемой исламистского подполья, куда входят экстремисты, воюющие в Сирии. Взаимодействие по линии спецслужб двух стран на этом направлении, безусловно, ведется давно. И для России, и для Азербайджана важно не допустить распространения экстремизма с сирийской территории.

Но есть и вторая составляющая отношений Москвы и Баку, обсуждение которой может представлять интерес. Стратегический союзник Азербайджана, каковым является Турция, решительно одобрил американский ракетный удар по сирийской авиабазе. Анкара, таким образом, показала готовность следовать за американо-израильским альянсом и разделять его подход к решению проблемы международного терроризма. Но турецким надеждам на непосредственное вторжение американских войск в Сирию вряд ли суждено сбыться. А вот заманить Баку на ненадежный путь колебаний между альянсами Турции вполне по силам. Вероятно, визит Патрушева в Азербайджан связан и с решением этого вопроса. Геополитическое положение Азербайджана между союзническими Россией и Ираном требует осторожного и взвешенного политического курса.

Подробности читайте в статье «Баку между Москвой и Тегераном: о чем предупреждает глава Совбеза России»

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