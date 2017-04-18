Москва, 18 апреля, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за призывы к детским суицидам Госдума рассмотрит в первом чтении 19 или 20 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

«Совет Думы включил в повестку дня, но будет рассмотрен либо завтра с учетом загруженности — в крайнем случае 20 числа — законопроект, связанный с ответственностью за призывы к детскому суициду», — сказал парламентарий.

Пакет законопроектов, направленный на борьбу с суицидами детей, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»). Предлагается установить отдельную уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, которые, отмечает автор, всегда влекут опасные последствия в отношении конкретных лиц, а также предусмотреть меры ответственности за действия, которые направлены на широкий круг лиц и вне зависимости от последствий имеют общественно опасный характер.

Кроме того, законопроектом устанавливается самостоятельная уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

В частности, речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению самоубийства. Автор отмечает, что неотъемлемым элементом закрепленного в УК состава, выражающегося в доведении до самоубийства, является наступление общественно опасных последствий в виде самоубийства лица или покушения на самоубийство. Предлагаемый законопроектом состав склонения к самоубийству также требует установления конкретного потерпевшего, иными словами склоняемого лица, указала Яровая.

Максимальное наказание для создателей «групп смерти», согласно поправкам, станет лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.