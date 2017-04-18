Ташкент, 18 апреля, 2017, 13:08 — ИА Регнум.

Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), сообщает МИД Узбекистана.

UzReport.uz Шанхайская Организация Сотрудничества

Заседание состоится 20−21 апреля 2017 года в столице Казахстана.

«Министры обсудят вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему Саммиту ШОС в городе Астане и другим мероприятиям в рамках казахстанского председательства», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство республики отмечает, что в ходе визита узбекская делегация планирует провести в Астане ряд двусторонних встреч.

Напомним, 6 апреля в АстанесостояласьXII встреча секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Генсек ШОС Рашид Алимов подчеркнул, что участники встречи подтвердили приоритет ранее поставленных перед организацией задач, а именно — противодействия терроризму, экстремизму, обороту наркотиков.