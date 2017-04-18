Сан-Диего, США, 18 апреля, 2017, 13:07 — ИА Регнум.



Bay Area News Group Calexit

Лидер движения «Да, Калифорния!» Луис Маринелли, выступивший автором петиции об отделении 31-го штата от США, намерен поселиться в российском Екатеринбурге. Об этом 18 апреля сообщает Business Insider.

Как заявил 30-летний Маринелли, в России он обрел «новое счастье, жизнь без источников тревоги, разочарований и возмущений относительно ситуации» на родине. Он отметил, что собирается назвать своим новым домом Россию, если ее жители будут так добры и примут его на постоянное жительство.

Возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем мужчина не намерен. Петицию, под которой должны были подписываться жаждущие независимости от США жители штата, он отозвал.

Издание отмечает, что в уральском мегаполисе живет жена Маринелли Анастасия. Сам он живет то в Сан-Диего, то в Екатеринбурге, где в сентябре 2016 года он и подготовил петицию о так называемом Calexit.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года власти американского штата Калифорния получили предложение о проведении голосования, касающегося отмены статьи конституции штата, которая провозглашает его неотъемлемой частью США. По закону, выдвинувшая инициативу группа должна была представить 600 тыс. подписей граждан до 25 июля, чтобы референдум мог состояться в ноябре 2018 года.

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Лидер движения «Да, Калифорния!» (Yes California!) Луис Маринелли заявил о намерении провести референдум о Calexit 26 сентября 2016 года в Москве. Он отметил, что Калифорния вполне может существовать без внешней политики США как независимое государство. Это позволит региону уменьшить расходы на оборону и улучшить качество жизни народа, не участвуя в агрессивной внешней политике США.