Вашингтон, 18 апреля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Принято решение о съемках третьей части «Стражей галактики», об этом сообщил режиссер Джеймс Ганн на своей странице в Facebook.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

Перед пресс-туром, посвященным ожидаемой премьере «Стражей галактики 2», которая должна состояться 25 апреля 2017 года, режиссер Джеймс Ганн написал на своей странице в Facebook, что принял решение снимать третью часть

Таким образом он ответил на вопросы фанатов, которые они ему задавали в течение прошедшего года из-за его предыдущей записи в соцсети, посвященной третьей части фильма. В апреле 2016 года Джеймс Ганн написал, что пока не знает, чем будет заниматься после того, как съемки второй части будут окончены и хотел бы сосредоточиться на процессе производства фильма.

«Таким образом, после многих месяцев раздумий и дискуссий я знаю ответ. Я мог бы приберечь его, чтобы ответить на вопрос первого случайного журналиста во время пресс-конференции, но вместо этого я подумал, что поделюсь этим с самыми важными людьми в Guardiansverse. Вами, фанатами, которые очень поддерживали меня и были полны энтузиазма в течение последних пяти лет», — заявил режиссер.

«Стражи галактики» — это фантастический комедийный боевик, который снят по одноименному циклу комиксов компании Marvel. Первая часть была показана массовому зрителю 31 июля 2014 года.