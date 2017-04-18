Грозный, 18 апреля, 2017, 12:59 — ИА Регнум.



Okras Валерия

Певице Валерии присвоено почетное звание «Народная артистка Чеченской Республики». Указ об этом подписал глава республики Рамзан Кадыров. Награда приурочена ко дню рождения певицы, сообщили ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Ставшая народной артисткой Чечни Валерия уже имеет звание Народной артистки России. В своем поздравлении Рамзан Кадыров написал, что певица «является большим другом Чеченской Республики». «Она всегда с нами рядом, приезжает в Чечню как в родной дом, в котором все знают и уважают», — отметил чеченский лидер.

Напомним, народными артистами Чечни уже являются ведущий телеигры КВН Александр Масляков. Это звание было присвоено ему в январе 2017 года «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами». В 2005 году звание народного было присвоено певцу Николаю Баскову «за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства, высокопрофессиональное мастерство, получившее общественное признание». В 2008 году удостоился почетного звания народного артиста ЧР певец Валерий Меладзе.

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Кадыров присвоил Александру Маслякову звание Народного артиста Чечни