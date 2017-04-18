Киев, 19 апреля, 2017, 01:30 — ИА Регнум.

Новости инфраструктуры Украины за конец марта — начало апреля показывают разрастание уже имевшихся ранее проблем. Раздаются голоса украинских экспертов, предлагающих смелые действия по выводу инфраструктурных объектов из текущего перманентного разрушения. Эти предложения и состояние отрасли по сообщениям украинской прессы в обзоре Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Экономический эксперт Андрей Головачёв в своём материале для портала «112.Украина» утверждает, что единственный способ построить на Украине хорошие дороги — сделать их изначально платными (новые), либо же продавать (старые): «Наши власти, скорее всего, введут новый специальный налог на дороги. Тут и к бабке не ходи, держу пари, что так и будет на следующий год. Это не только не решит проблему, но только ухудшит общую ситуацию в экономике. Налог всё равно будет разворован. 40−50 млрд долл. из экономики вытащить невозможно. А те 400−500 млн долл., которые насобирают через новый налог на дороги, просто заберут у других бизнесов. Поэтому поступления налогов от этих бизнесов упадут. Это всё «тришкин кафтан». А если завтра начнут прорываться плотины, взрываться АЭС, рушиться мосты и хрущёвки? И что, вводить новые налоги на мосты, дома и ТЭС?»

Примененное экспертом сравнение с тришкиным кафтаном постепенно может быть распространено и на другие отрасли украинского хозяйства, например на железные дороги. В этот раз дело не в вагонах, уточняет глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, а в дефиците локомотивов. Причём, с его слов, ситуация — классический «тришкин кафтан»: ГОКам не хватило локомотивов из-за того, что они были переброшены на другие участки, где возникли заторы.

Пока шоссе, путепроводы и железные дороги погружаются в пучину бедствий из-за недофинансирования, морские и аэропорты получают кредитование по программам, связанным с превращением Украину в «великую сельскохозяйственную державу».

Подробности читайте в статье «Вся инфраструктура Украины — классический «тришкин кафтан»: обзор»

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