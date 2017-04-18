Нижний Новгород, 18 апреля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Маршрут движения «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде 9 мая 2017 года будет изменен. Традиционно шествие «Бессмертного полка» пройдет по площади Минина и Пожарского, вслед за Парадом Победы.

Андрей Репин В Нижегородской области «Бессмертный полк» проходит и в крупных городах, и в небольших поселках

Построение колонны начнется на Верхне-Волжской набережной. Проход на Верхне-Волжскую набережную будет открыт с ул. Нестерова и ул. Провиантская. После этого «Бессмертный полк» продет по пл. Минина и Пожарскоо, Зеленскому съезду, пл. Народного единства, ул. Нижне-Волжская набережная. Завершится шествие у катера «Герой».

"Мы ожидаем более 20 тыс. участников акции. Для участия в шествии нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера», — заявила руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк в России» Анна Малиновская.

Андрей Репин Не везде «Бессмертный полк» проходит в виде шествия, где-то это просто митинги, на которых нижегородцы вспоминают своих героических предков

По ее словам, в 2016 году нижегородцы высказали пожелание организовать более яркий финал акции: «Поэтому в этот раз мы не только изменили маршрут движения. В завершении шествии на Чкаловской лестнице будет организовано общее фотографирование всех участников акции, а потом все вместе мы споем песни Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в День Победы 87 тыс. человек прошли по улицам и площадям городов, сел и деревень во всех районах Нижегородской области. В Нижнем Новгороде в «Бессмертном полке» приняли участие свыше 18 тыс. нижегородцев. Протяженность колонны «Бессмертный полк — Нижний Новгород» составила 1,5 километра.

Андрей Репин Все меньше остается ветеранов, принимавших участие в реальных боевых действиях

По данным областного правительства, Горьковская (Нижегородская) область внесла большой вклад в становление победы в Великой Отечественной войне. Из региона на фронт ушли свыше 830 тыс. человек. Вернулись с фронта живыми лишь половина из этого числа. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.

В Нижегородской области на настоящий момент проживает 2991 участник Великой Отечественной войны, в том числе 2229 мужчин и 762 женщины. Также в Нижегородской области проживает 332 ветерана, жителя блокадного Ленинграда, 45 299 ветеранов-тружеников тыла.