Красногорск, 18 апреля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. В Московской области более 110 тысяч ветеранов Великой отечественной воны получат единовременную материальную помощь к Дню Победы, сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства области Ольги Забраловой.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Единовременная материальная помощь составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, всего их в области проживает 7 765 человек.

Остальные категории граждан получат единовременную материальную помощь в размере 5 тысяч рублей.

По данным областного Минсоцразвития, на эти цели из регионального бюджета предусмотрено более 648 млн рублей.

Кроме того, в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Московской области будут организованы встречи с ветеранами в школах, колледжах и вузах, пройдут различные концерты и выставки.

Читайте также: В Подмосковье увеличена выплата ветеранам-участникам битвы под Москвой

Напомним, единовременная материальная помощь в преддверии 9 Мая оказывается ветеранам войны ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Подмосковье была увеличена выплата ветеранам-участникам битвы под Москвой. Размер выплаты был увеличен вдвое — до 10 тысяч рублей.