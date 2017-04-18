Севастополь, 18 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум.

Севастопольские общественники констатируют, что зачастую капитальный ремонт проводится некачественно, с использованием некачественных стройматериалов. Причина кроется в отсутствии технических паспортов на жилые дома, отчего сметы ремонтов рассчитаны с ошибками. Вместе с тем жильцы пока не осознали, что качество ремонта напрямую зависит от их бдительности в ходе работ.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Капитальный ремонт дома

Напомним, что капитальный ремонт в жилом фонде Севастополя начался в 2015 году, первые два года ремонт жилого фонда производился за счет государственного бюджета. С сентября 2016 года в городе ввели сбор взносов за капремонт, и уже в 2017 году часть жилья отремонтируют на деньги, собранные с населения. Ожидается, что в 2017 году ремонт проведут в 208 домах, заменят лифты в 57, еще 127 домов перенесены в программу с 2016 года. Незавершенные ремонты будут оплачены «Фондом содействия реформированию ЖКХ» на сумму 383,02 млн рублей. Всего же стоимость капремонта в 2017 году оценивается в 443,59 млн рублей.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM член общественного совета при фонде содействия капремонту Елена Кравченко назвала наиболее проблемные адреса, где ремонты проведены некачественно.

«Это улица Древняя, 22, проспект Гагарина, 21, Луначарского, 16. На Гагарина ремонт скатных кровель выполнен безобразно. Вместо кровельного материала 0,7 мм использовался 0,45 мм, это недопустимо. Не заменена прогнившая стропильная система. Огнебиозащитные препараты не использовались, в основном гашеная известь, нарушался шаг обрешетки. Дождь лил на стены дома, а не в капельную систему. В итоге залитых квартир уйма, квартиры затянуло плесенью», — привела пример общественница.

Вместе с тем она отмечает, что некачественный ремонт — это не только вина исполнителя работ и службы технического надзора, которая курирует ремонты, но и ошибки в сметах.

Сметы не соответствуют

Как уверяет Кравченко, на многих объектах отсутствует проектно-сметная документация, в наличии только сметы, рассчитанные исходя из типов домов. Как следствие, изначально заложенных средств не хватает: денег нужно больше. Пришедший подрядчик на месте обнаруживает несоответствие дефектовочных актов фактическому положению. К примеру, были случаи, когда запорной арматуры требовалось на порядок больше, чем было указано в документах, продолжает общественница. Есть вероятность, что на стадии работ в смету внесут изменения, и стоимость ремонта будет откорректирована.

«Это происходит только в том случае, если подрядчик добросовестный и дорожит репутацией, либо находится под неусыпным контролем собственников», — добавила собеседница агентства. Другими словами, если этого не произойдет, дом отремонтируют на запланированные средства, и некачественного ремонта не избежать.

Практически все дома в Севастополе не имеют техпаспортов

Проблему усугубляет и то, что на большую часть домов в Севастополе нет технических паспортов — это объемный документ, включающий поэтажные планы, схему внутренних коммуникаций, узлов, арматуры и прочего.

По словам Кравченко, техпланы сохранились лишь на часть жилого фонда — в ТСЖ, кооперативах и на бывшие дома Минобороны РФ. После вхождения Севастополя в состав России правоприемником техдокументации стал ООО «Крымниипроект», который в ответах на запросы утверждает, «часть документации утеряна, часть уничтожена».

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Информацию о том, что в городе практически все дома не имеют технических паспортов, ИА REGNUM подтвердили в фонде содействия капремонту Севастополя.

Сотрудники уверяют, что сметы на ремонты составляются силами фонда, специалисты выезжают по каждому адресу и проводят необходимые замеры. В случае если требуется проектно-сметная документация, объявляется конкурс на ее разработку.

Несколько смягчает ситуацию то, что значительная часть ремонтов, запланированных в этом году, — ремонт кровель. Здесь техдокументация проще, чем на ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций.

При этом, как говорят специалисты фонда, законодательством предусмотрено, что текущее изменение сметы возможно лишь на 10% от суммы, иначе потребуется вносить изменение в программу.

«Подрядчику легче отказаться от объекта, чем дожидаться увеличения сметы ремонта», — прокомментировали в фонде.

Сами собственники должны «глядеть в оба»

Кроме службы технадзора, контролем выполнения капитального ремонта должны заниматься сами жильцы. Задача уполномоченного лица — старшего по дому — следить за работой подрядчика и качеством используемых материалов, но для этого необходимо знать цикл работ.

«Но, к сожалению, люди разобщены, неактивны, — подчеркнула Кравченко. — Зачастую люди не открывают двери и не пускают ремонтников в квартиры. Приходится убеждать жильцов, что стояковые трубы внутри квартир — это общедомовая собственность, и они подлежат замене».

Рекордная собираемость взносов

По данным фонда, севастопольцы активно оплачивают взносы на капремонт, что расценивается как «высокий уровень доверия населения к фонду, который начал демонстрировать свои результаты».

«Уровень собираемости взносов с населения в 2017 году составляет 95,7%, и его можно считать одним из лучших по стране, — сказал директор фонда Максим Рудь. — В прошлом году средний уровень собираемости составил 69,1%. Всего с начала оплаты севастопольцами взносов на капремонт — с сентября 2016 года — собрано 163,9 млн рублей».

По его словам, собственные средства позволили расширить список на 27 многоквартирных домов в краткосрочной программе ремонта общего имущества.

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Добавим, что в Севастополе по программе капремонта проводятся пять видов услуг — ремонт кровель, фасадов, фундаментов, замена инженерных сетей и лифтов.

В 2017 году дополнительно к средствам от взносов населения из бюджета Севастополя профинансированы работы по замене 108 лифтов в 57 МКД. В 2016 году за счет средств Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» было заменено 113 лифтов в 56 домах.