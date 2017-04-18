Салехард, 18 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. На Новопортовском месторождении в ЯНАО учёные обнаружили жилые норы песца с выводком и краснокнижных птиц. Стратегия ответственного природопользования приносит свои плоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ямала.

skeeze Песец

Наблюдения за поведением и численностью животных в районе Новопортовского месторождения проводятся с 2014 года. За четыре года вблизи промысла на территории речных долин было обнаружено четыре норовища песца. Хотя хищник основательно подходит к выбору места жительства, не меняя «адрес прописки» десятилетиями, норы не пустовали.

«На Новопортовском месторождении, которое разрабатывает компания «Газпромнефть — Ямал», песцы спокойно выводят щенков вблизи производственных объектов. Это говорит о том, что территория является комфортной для проживания животных», — отметил заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской Академии наук (УрО РАН), доктор биологических наук Михаил Головатин.

Кроме того, на Новопортовском месторождении отмечены необычные случаи гнездования редких птиц. Это подтвердили результаты мониторинга состояния животного мира вблизи производственных объектов «Газпромнефть — Ямал».

Уже два года подряд на промысле гнездится кречет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре нефтедобывающей компании. Его популяция в настоящее время составляет всего 8−10 тысяч особей по всему миру. Он занесен в Красную книгу РФ со статусом «сокращающийся в численности вид», поэтому его гнездование на Новопортовском месторождении — уникальный случай. Также ученые отмечают, что кречет сам не строит гнезда, он использует старые гнезда других птиц, чаще — гнезда ворона.

«Благоприятные условия — отсутствие преследования и беспокойства со стороны человека, наличие подходящего гнезда — способствовали адаптации данного вида орнитофауны к новому для него ландшафту», — констатировал директор института экологии растений и животных УрО РАН, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Богданов.

А еще на Новопортовском месторождении ученые встретили выводок другого особо охраняемого раснокнижного вида — краснозобой казарки, причем в совершенно не типичном для нее месте: на небольшом тундровом озере. Как правило, краснозобая казарка гнездится на крупных речных обрывах, говорят ученые УрО РАН. Кроме того, важным условием при выборе места является соседство сокола-сапсана. Сапсаны, защищая свое гнездо от хищников, попутно оберегают всех, кто гнездится возле них. На Новопортовском месторождении, где нет крупных обрывов и сапсанов, казарка, по мнению ученых, могла воспринимать человека, как защитника.

Новопортовское месторождение — самое северное и одно из наиболее крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений углеводородов на полуострове Ямал. Расположено в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 360 км к северо-востоку от города Салехард, в 30 км от побережья Обской губы.

Генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин заявил, что этой весной Новопортовское месторождение вновь ждет птиц из Красной книги. «Анализ перспектив развития экономики страны на ближайшие десятилетия показывает, что вовлечение в разработку месторождений материковой части Ямала, прилегающего шельфа Карского моря и Обской губы следует рассматривать как безальтернативный вариант. Экологический мониторинг на Новопортовском месторождении — часть этого процесса. Результаты исследования свидетельствуют о благоприятных условиях, сложившихся на промысле для животных», — подвел итог Алексей Овечкин.