Москва, 18 апреля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Солидарность с Дональдом Трампом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии не в последнюю очередь стала реакцией на сообщение Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, этого не исключил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган мирится

«В связи с этим хотелось посоветовать президенту Турции не политизировать ситуацию и не делать преждевременных выводов», — отметил сенатор. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определенно ведет двойную игру, — что называется, и нашим, и вашим. Не исключаю, что после победы на конституционном референдуме, укрепив свои позиции, он решится на какие-то еще более сложные комбинаций», — добавил Клинцевич.

Что касается приостановки чартерных рейсов, то Россия, принимая то или иное решение, будет исходить исключительно из интересов безопасности своих туристов, говорит он.

Президент США Дональд Трамп поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на конституционном референдуме, два лидера также заявили о необходимости привлечения сирийского лидера к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе, сообщает пресс-служба Белого дома.