В Калининграде осуждена банда, штурмовавшая карьер янтарного комбината
Калининград, 18 апреля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Калининградской области осуждена преступная группа из восьми человек, пытавшаяся взять штурмом горно-обогатительный карьер Калининградского янтарного комбината. Как сообщили сегодня, 18 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в Светлогорском городском суде, преступники получили суммарно 44,5 года лишения свободы.
На скамье подсудимых оказались граждане Леонид Бобрин, Денис Валюженец, Михаил Колесов, Александр Котов, Данил Писклов, Иван Рудаенко, Сергей Шимченко и Денис Щелканов. Возраст от 25 до 35 лет. Из них лишь трое не имеют судимостей.
По данным следствия, в сентябре 2014 года преступники в масках, вооружившись битами и металлическими трубами, проникли на охраняемую площадку, где хранился собранный карьерными рабочими за суточную смену янтарь — сырец.
Общая сумма планируемого к хищению камня превышала 10 млн рублей, уточнили в суде.
Между охранниками комбината и налётчики завязалась борьба, в результате которой злоумышленники были обезврежены и задержаны. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Во время следствия выяснилось, что один из налётчиков Данил Писклов неделей раньше совершил ДТП, в результате чего один из пассажиров погиб, а другому был причинен тяжкий вред здоровью.
По совокупности преступлений Писклов приговорен к восьми годам лишения свободы. Все участники преступления будут отбывать срок в колонии строго режима.
Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в 2004 году на комбинате произошел подобный случай. Тогда пятеро человек в масках и в камуфляже напали на пост охраны ГОК-1, избив охранников. Руководство предприятия охарактеризовало преступление как акт устрашения, поскольку возможности для выноса янтаря резко сократились.