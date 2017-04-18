Калининград, 18 апреля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Калининградской области осуждена преступная группа из восьми человек, пытавшаяся взять штурмом горно-обогатительный карьер Калининградского янтарного комбината. Как сообщили сегодня, 18 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в Светлогорском городском суде, преступники получили суммарно 44,5 года лишения свободы.

Ambercombine.ru Карьер Калининградского янтарного комбината

На скамье подсудимых оказались граждане Леонид Бобрин, Денис Валюженец, Михаил Колесов, Александр Котов, Данил Писклов, Иван Рудаенко, Сергей Шимченко и Денис Щелканов. Возраст от 25 до 35 лет. Из них лишь трое не имеют судимостей.

По данным следствия, в сентябре 2014 года преступники в масках, вооружившись битами и металлическими трубами, проникли на охраняемую площадку, где хранился собранный карьерными рабочими за суточную смену янтарь — сырец.

Общая сумма планируемого к хищению камня превышала 10 млн рублей, уточнили в суде.

Между охранниками комбината и налётчики завязалась борьба, в результате которой злоумышленники были обезврежены и задержаны. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Во время следствия выяснилось, что один из налётчиков Данил Писклов неделей раньше совершил ДТП, в результате чего один из пассажиров погиб, а другому был причинен тяжкий вред здоровью.

По совокупности преступлений Писклов приговорен к восьми годам лишения свободы. Все участники преступления будут отбывать срок в колонии строго режима.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в 2004 году на комбинате произошел подобный случай. Тогда пятеро человек в масках и в камуфляже напали на пост охраны ГОК-1, избив охранников. Руководство предприятия охарактеризовало преступление как акт устрашения, поскольку возможности для выноса янтаря резко сократились.