Вильнюс, 18 апреля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 18 апреля, представил отчет о деятельности правительства за 2016 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Frankie Fouganthin Альгирдас Буткявичюс

Еще перед представлением отчета Сквернялис упомянул, что новому премьеру нелогично отчитываться за работу бывшего кабинета министров — Сквернялис вступил в должность премьера в декабре 2016 года, а до этого пост главы правительства занимал лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс.

«Конечно, это выглядит нелогичным, когда новый премьер представляет отчет о деятельности бывшего правительства, но такая норма внесена в Устав. Устав Сейма по желанию парламентариев может быть изменен, конечно, это логично, что в год выборов меняется состав правительства, так что, наверно, нужно разговаривать и дискутировать, Андрюсу Кубилюсу (позапрошлый премьер Литвы, один из лидеров консерваторов — прим. ИА REGNUM ) вот тоже не хватило дискуссии о приоритетах, перспективах. Но сегодня есть такая процедура, поэтому этот отчет будет представлен Сейму на пленарном заседании, как это предусматривает Устав», — сказал премьер перед визитом в парламент в эфире LRT.

Представляя отчет непосредственно в самом Сейме, он отметил: «В 2015 году более 29% жителей жили на грани нищеты. Неравенство доходов растет с 2012 года».

В отчете утверждается, что ВВП страны растет, безработица сокращается, растут доходы жителей. Разные учреждения прогнозируют, что в этом году ВВП страны вырастет на 2,4−3%.

Между тем Литва по коэффициенту распределения доходов в 2015 года была на 26 месте в ЕС. Фиксируется значительная разница между доходами жителей сельской местности и городов, около 30% жителей ощущают риск нищеты или социальную изоляцию — это один из самых высоких показателей во всем ЕС. «Самой большой проблемой по-прежнему остается насилие», — отметил Сквернялис. По его словам, в 2016 году в Литве на 100 тыс. жителей приходилось 29,1 самоубийств, между тем средний показатель в ЕС — 12 самоубийств на 100 тыс. человек.

По словам премьера, беспокойство все еще вызывает так называемый «школьный буллинг». Согласно исследованиям, хотя бы раз в два месяца от насмешек и издевательств в школах страдают 57% учеников в возрасте 11 лет и 49% учеников в возрасте 15 лет.

Премьер отметил, что один из факторов, обуславливающих участившиеся случаи насилия — потребление алкоголя. Поэтому, как утверждал Сквернялис, возглавляемое им правительство предпримет более жесткие меры по контролю над торговлей алкоголем и сокращению доступа к алкоголю.

Политик уверял, что Литва отстает от средних показателей ЕС и в демографическом плане. Как утверждается в отчете, Литва входит в число стран, в которых население в 2010—2016 годах сокращалось быстрее всего. Кроме того, очень заметно старение общества. В этот период страна лишилась около 13,9% населения. За один 2016 год, по сравнению с 2015 годом, население сократилось на 32,7 тыс. человек. Тенденции смены численности населения говорят о том, что в 2026 году в Литве будет жить около 2,5 млн человек.

За 26 лет в Литве число рождающихся детей сократилось от 56,9 тыс. до 31,5 тыс. «Сейчас на одну женщину приходится 1,7 ребенка», — подчеркнул премьер.

Говоря о работах правительства, выполненных за 2016 год, Сквернялис заверил, что не все показатели отрицательные. По его словам, по мере сокращения безработицы растет занятость жителей. По данным Департамента статистики Литвы, уровень занятости жителей в возрасте 15−64 лет в 2016 году составил 69,4% и за год вырос на 2,2%. Уровень занятости среди мужчин в возрасте 15−64 лет в 2016 году был 70% (в 2015 году — 68%), а среди женщин — 68,8% (в 2015 году — 66,5%). Уровень занятости жителей в возрасте 55−64 лет в 2016 году достигал 64,6%.

«Уровень занятости немного выше среднего показателя ЕС», — отметил премьер. По словам Сквернялиса, руководимый им кабинет министров готовит не одну меру, с помощью которой планируется помочь людям интегрироваться в рынок труда.

«Уже в мае мы представим Сейму законопроект о социальном страховании от безработицы, чтобы помочь людям, лишившимся работы, чтобы их семьи чувствовали себя в большей безопасности из-за изменившегося материального положения. (…) Мы продлим срок выплаты социальных пособий по безработице с шести до девяти месяцев», — рассказал премьер. Кроме того, он напомнил, что с июля должен вступить в силу новый Трудовой кодекс, узаконивающий более гибкие трудовые отношения.