Екатеринбург, 18 апреля, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В результате возгорания в здании областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге персонал медицинского учреждения эвакуировал порядка 100 человек пациентов и сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Возгорание произошло в седьмом корпусе больницы. В результате пожара был повреждён электрощит в подвальном помещении, а также есть пострадавшие среди персонала. Прибывшие на место сотрудники МЧС также спасли из подвального помещения клиники двух человек. На данный момент тушение пожара завершено, а на месте продолжают работу устанавливающие причину возгорания эксперты.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что по факту получения двумя сотрудниками больницы во время пожара телесных повреждений проводится доследственная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда при производстве работ. Опрашиваются очевидцы событий и медицинский персонал. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить степень тяжести полученных травм. Также назначена пожаро-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2017 года благодаря своевременным действиям медицинского персонала из задымленного помещения ЦГКБ №1 города Екатеринбурга были эвакуированы 82 пациента. В результате короткого замыкания в электрощитовой на седьмом техническом этаже здания больницы произошло задымление шестого этажа терапевтического отделения. Не дожидаясь прибытия пожарных, медики организовали эвакуацию и вывели 72 пациента, а также вывезли восемь лежачих больных.