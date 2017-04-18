Киев, 18 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум.



Apphim Коксующийся уголь

Более половины от всего объема импортного коксующегося угля Украина закупает в России, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает «Укринформ».

По его словам, из 413 тыс. тонн импортируемого коксующегося угля Украина получает из России 221 тыс. тонн, еще 73 тыс. тонн угля приходит из ЮАР и 119 тыс. тонн — из Польши.

При этом Грымчак отметил, что коксующийся уголь закупался в России и ранее.

«Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше, покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны», — сказал замминистра.

Напомним, уголь антрацитовой группы, дефицит в котором испытывает сейчас Украина, относится к энергетическим углям. Такие угли используются для получения тепла и электроэнергии и являются альтернативой газовому отоплению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле уже во второй раз Кабинет министров Украины принял решение о продлении чрезвычайной ситуации в энергетике. Это связано, в первую очередь, с нехваткой топлива для ТЭЦ, которые используют уголь антрацитовой группы.

Основным поставщиком антрацита для Украины являлся Донбасс, однако, после блокады ДНР и ЛНР прекратили поставки угля на Украину.

Таким образом, «незалежная» сама спровоцировала энергетический кризис, когда 15 марта Служба национальной безопасности и обороны Украины объявила о запрете грузоперевозок между Донбассом и Украиной.