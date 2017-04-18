Киев, 18 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум.



(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в «нормандском формате» с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 18 апреля информирует пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что участники переговоров подтвердили приверженность Минским соглашениям и подчеркнули важность соблюдения очередного режима тишины с 1 апреля. «Лидеры стран Нормандского формата подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в части, в частности, касающейся как безопасности, так и политических аспектов урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима», — говорится в сообщении.

При этом участники переговоров выразили надежду на то, что формат продолжит работу после президентских выборов во Франции. «Собеседники поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках «нормандского формата» и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции», — отмечают в пресс-службе.

Также «лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу «всех на всех». Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

В свою очередь пресс-служба президента России Владимира Путина также подтвердила информацию о прошедших телефонных переговорах лидеров стран «нормандского формата».

«Лидеры стран «нормандской четверки» вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения. Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба Порошенко проинформировала, что 18−19 апреля президент Украины совершит официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра Терезы Мэй.

Отмечается, что «программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента».

Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

Кроме того, анонсирована встреча Порошенко с ведущими представителями британского бизнеса.

Напомним, 6 апреля 2017 года в Минске прошла встреча в «нормандском формате» на уровне дипломатов. Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции осудили нарушение перемирия с 1 апреля текущего года и призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников в Донбассе по принципу «всех на всех». Также участники встречи осудили угрозы наблюдателям СММ ОБСЕ.