Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 апреля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области признало необоснованными жалобы на аукцион по реконструкции дома культуры в Переславле-Залесском, в котором размещен муниципальный центр внешкольной работы «Ювента». Об этом ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве. Отремонтировать ДК в начале года обещал врио губернатора Дмитрий Миронов.

Герб ФАС

Ранее на торги пожаловались ООО «Перспектива» (Самара) и ООО «Регионстрой» (Ярославль). Компании считают несправедливыми предлагаемые заказчиком договорные условия. Жалобы УФАС рассмотрело 17 апреля, решения по ним будут готовы в четверг, 20 апреля.

Стоимость аукциона на ремонт ДК в Переславле-Залесском составляет 76,8 млн рублей. Дмитрий Миронов в январе поручил исполняющему обязанности мэра Владимиру Волкову отремонтировать объект до конца 2017 года. Работы должны были начаться еще в феврале. Подряд будет разыгран 21 апреля.