Симферополь, 3 сентября, 2015, 17:42 — ИА Регнум. В Крыму обнаружены признаки существования картельных сговоров, заявил на пресс-конференции в Симферополе руководитель крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев, пишет ИА «Крыминформ».

По словам Кураева, утверждать, что в Крыму и Севастополе есть картели, пока нельзя, но в производстве у ФАС есть дела с признаками картельных сговоров.

«Признаки картелей мы обнаружили, и соответствующие дела у нас в производстве есть. Я бы не хотел комментировать это, поскольку, когда идет проверка, мы должны защищать права проверяемых, и эту информацию мы раскроем после того, как завершим расследование», — сказал Тимофей Кураев.

Для справки:

Картель — форма объединения предприятий, которые, оставаясь самостоятельными, гласно или негласно договариваются между собой с целью увеличения прибыли об объёмах производства, условиях найма рабочей силы, ценах и рынках сбыта. [Большой толковый словарь]