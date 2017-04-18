Шанхай, Китай, 18 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель BYD представил концепт своего нового городского кроссовера. Фигурировавший ранее как BYD Dynasty получил новое название — серийная версия автомобиля будет продаваться как BYD Song 7.

Auto.qq.com BYD Song 7

Презентацию новинки провел Вольфганг Эггер — главный дизайнер BYD, нанятый китайским концерном в 2016 году. До этого европейский дизайнер сотрудничал с такими автомобильными домами как Seat, Alfa Romeo и Audi, пишет «Тайпин цичэ».

Точные технические характеристики до сих пор не раскрываются. По неподтвержденным данным, новинка будет поставляться с тремя версиями двигателей: 1,5-литровым турбированным мотором, 1,5-литровым гибридным двигателем и 2,0 — литровым турбированным дизелем.

Главной особенностью будущего BYD Song 7 станет интеллектуальная система управления, которая осуществляется с помощью центрального компьютера. Все данные выводятся на широкоугольный экран, диагональ которого превышает 9 дюймов.

Старт продаж новинки намечен на IV квартал 2018 года. Стоимость BYD Song 7 будет варьироваться в пределах 290 — 420 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 апреля в Шанхае состоялось закрытое мероприятие, посвященное официальной презентации новинки от китайского автоконцерна Geely концепта Lynk & Co 03.