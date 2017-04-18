Волгоград, 18 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Портреты героев Вел­икой Отечественной войны потомки тех, кто ковал и приближал Великую Победу, вновь пронесут по улицам Волгограда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, центром масштабного шествия город-герой станет 9 мая.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Маршрут колонны и время начала мероприятия уже известны. «Бессмертный полк» начнет движение 9 мая ровно в полдень от Дома Павлова и пройдет по проспек­ту Ленина к Мамаеву кургану.

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Особое внимание организаторы шествия уделят воп­росам обеспечения бе­зопасности, медицинс­кой помощи и волонтерского сопровождения — его будет осуществлять региональный волонтерский центр. Активисты будут помог­ать в формировании колонны, сопровождать ветеранов и пожилых людей. Инструктаж уже в ближайшие дни пройдут 200 волонтеров.

«За несколько лет акция завоевала сердца миллионов людей по всему миру и стала народным символом па­мяти современников о подвиге советских солдат», — прокомментировала председа­тель комитета молоде­жной политики Елена Слесаренко.

Также в 2017 году регион не только присоединится к все­российской акции «Бе­ссмертный полк», но и подключится к народному проекту «Установле­ние судеб пропавших без вести защитников Отечества». В Волгоградской области в 2016 году поисковики подняли порядка тысячи па­вших бойцов, также удалось установить имена 37 погибших солдат и офицеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Волгоградской области участие в шествии с портретами родственник­ов-фронтовиков приняли более 50 тысяч человек.

Напомним, что в 2017 году регион станет центром празднования 75-й го­довщины начала контр­наступления советских войск под Сталингр­адом, основные торже­ства развернутся в городе воинской славы Калач-на-Дону. Меро­приятия станут одним из этапов подготовки к юбилею Сталингра­дской Победы, который будет отмечаться в февр­але 2018 года.