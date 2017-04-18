«Бессмертный полк» снова прошагает по улицам города-героя Волгограда
Волгоград, 18 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Портреты героев Великой Отечественной войны потомки тех, кто ковал и приближал Великую Победу, вновь пронесут по улицам Волгограда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, центром масштабного шествия город-герой станет 9 мая.
Маршрут колонны и время начала мероприятия уже известны. «Бессмертный полк» начнет движение 9 мая ровно в полдень от Дома Павлова и пройдет по проспекту Ленина к Мамаеву кургану.
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Особое внимание организаторы шествия уделят вопросам обеспечения безопасности, медицинской помощи и волонтерского сопровождения — его будет осуществлять региональный волонтерский центр. Активисты будут помогать в формировании колонны, сопровождать ветеранов и пожилых людей. Инструктаж уже в ближайшие дни пройдут 200 волонтеров.
«За несколько лет акция завоевала сердца миллионов людей по всему миру и стала народным символом памяти современников о подвиге советских солдат», — прокомментировала председатель комитета молодежной политики Елена Слесаренко.
Также в 2017 году регион не только присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк», но и подключится к народному проекту «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». В Волгоградской области в 2016 году поисковики подняли порядка тысячи павших бойцов, также удалось установить имена 37 погибших солдат и офицеров.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Волгоградской области участие в шествии с портретами родственников-фронтовиков приняли более 50 тысяч человек.
Напомним, что в 2017 году регион станет центром празднования 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, основные торжества развернутся в городе воинской славы Калач-на-Дону. Мероприятия станут одним из этапов подготовки к юбилею Сталинградской Победы, который будет отмечаться в феврале 2018 года.