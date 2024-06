Манила, 18 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Ученые из США, Франции и Филиппин впервые нашли живого гигантского моллюска, который питается сероводородом. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings at the National Academy of Sciences.

Гигантский двустворчатый моллюск Kuphus polythalami достигает метра в длину. Его нашли в грязи одной из филиппинских лагун, питается он парами сероводорода, образующегося от гниения древесины.

Моллюск был описан в XVIII веке Карлом Линнеем, но до сих пор «корабельного червя» живым не находили.

Ранее ученым попадались похожие на бивни раковины моллюска, длиной иногда более метра. Найдя раковину с живым червем, они привезли ее в лабораторию.

Там исследователи очистили раковину червя от грязи, надломили ее край и «вылили» чернильно-черного корабельного червя на стол.