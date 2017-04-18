Якутск, 18 апреля, 2017, 12:28 — ИА Регнум.



Gisvid.ru Якутоптторг

В работу «Якутопторга», который осуществляет северный завоз продуктов в Якутии при господдержке, закралась системная ошибка, и её надо исправлять. Об этом заявил уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

Необходимость совершенствования механизма северного завоза грузов в отдалённые населённые пункты республики, омбудсмен аргументировал тем, что между «Якутопторгом» и осуществляющими реализацию его товаров консигнаторами за последние три года было около сорока судебных разбирательств. На несовершенство действующей системы поставки продуктов в рамках северного завоза также указывают долги консигнаторов перед компанией, пользующейся госсубсидиями для поставок продуктов в поселения. Согласно данным Константина Роббека, по состоянию на 8 декабря 2016 года сумма просроченной задолженности реализующих товары компаний перед «Якутоптторг» составляла 55,7 млн рублей.

«Существует системная ошибка, которую необходимо исправлять. Возможно, учитывая количество судебных тяжб, требуется пересмотр типовых соглашений АО «Якутоптторг» с консигнаторами или развитие собственной сети розничных магазинов Якутоптторга», — считает омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Якутии Иван Андреев вообще усомнился в том, что республике нужен «Якутопторг». «Получает деньги из бюджета, а ассортимент ограничивается десятком наименований и цены высокие. Главная цель — обеспечение социально значимыми продуктами с доступными ценами населения отдаленных районов, не достигается, не создается продуктовый запас, не расширяется ассортимент, есть ограничения по количеству. То есть теряется весь смысл работы этой компании», — сделал вывод парламентарий, на встрече с которым жители республики пожаловались: продукты от «Якутопторга» стоят дороже, чем продающиеся по завышенным в три раза ценам товары у частных предпринимателей.