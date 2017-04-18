Тбилиси, 18 апреля, 2017, 11:54 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Министерство иностранных дел Грузии расценивает визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию как посягательство на государственный суверенитет и грубое нарушение международных норм. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

В Тбилиси отмечают, что посещение Лавровым Сухуми — это продолжение «провокационной политики Москвы» в отношении Абхазии. МИД Грузии призвал российскую сторону к прекращению подобных действий, уважению территориальной целостности государства и следованию международным обязательствам.

17 апреля МИД России сообщил о том, что Сергей Лавров посетит Абхазию с официальным визитом 18−19 апреля. Отмечалось, что министр иностранных дел РФ примет участие в торжественной церемонии, посвященной открытию нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.

На 19 апреля намечены переговоры Лаврова с главой республики Раулем Хаджимбой, спикером парламента Абхазии Валерием Кварчией и главой МИД Дауром Кове. Стороны обсудят ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений и обменяются мнениями по вопросу укрепления международных позиций Абхазии.

Напомним, официальная Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как регионы объявили о своей независимости от Грузии в августе 2008 года. За этим последовал разрыв дипломатических отношений с Москвой со стороны Тбилиси.