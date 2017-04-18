Киров, 18 апреля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области в 2017 году не должен превысить 2,5%. Как сообщили в областном правительстве, об этом было заявлено в ходе совещания по вопросам государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги, которое прошло в региональном управлении ФАС РФ.

O-nedvizhke.ru Изменение тарифов

По словам руководителя региональной службы по тарифам Наталии Беляевой, долгосрочное регулирование тарифов повлекло за собой стабильность и предсказуемость принятых тарифных решений для потребителей и поставщиков ресурсов.

«По итогам тарифной компании на 2017 год среднегодовое изменение тарифов на коммунальные услуги в Кировской области не превысит 2,5% по отношению к тарифам декабря 2016 года», — заявила Беляева.

На совещании были рассмотрены основополагающие принципы государственного регулирования тарифов, направления тарифной политики на предстоящий период, озвучены нововведения законодательства в сфере государственного регулирования тарифов, рассмотрены результаты тарифного регулирования на коммунальные услуги на 2017 год.

Отдельно было обсуждено новое законодательство в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов. Участникам разъяснили требования законодательства, проинформировали об опыте других регионов в данной сфере.