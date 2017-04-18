Ярославль, 18 апреля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославле скульптура ученого кота, возможно, установлена незаконно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Скульптура кота в Ярославле

Скульптура представляет собой полутораметровую композицию, где ученый кот в очках рассматривает открытую книгу, лежащую на двух других томах. Она находится в парке усадьбы Сорокина.

«Кота посадили под дубом, который находится на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Сорокина». На территории буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. А разрешение на установку скульптуры на территории объекта культурного наследия от органа охраны имеется? На «медведя», что стоит на улице Кирова и то экспертизу историко-культурную писали и согласовывали с департаментом охраны объектов культурного наследия. К тому же, зачем тиражировать практически одинаковых «котов ученых» по всем городам? Бюст Александра II в Мукомольном переулке, Памятник Петру и Февронье на Первомайском бульваре — заполонили все города типовухой. А где индивидуальность города?», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

«Любые работы на территории объекта культурного наследия требуют согласования с нами. Мы проводим историко-культурную экспертизу, проверяем, будут ли приняты ли меры по сохранности объекта культурного наследия. Затем организовываем общественное обсуждение. В случае с установкой памятника коту ученому этого сделано не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела разрешительной документации департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Станислав Пучков.

Ярославцы беспокоятся, что объект культурного наследия могут превратить в ярославский «Диснейленд». Как сообщало ранее ИА REGNUM мэр города Владимир Слепцов написал на своей странице в Facebook: «Благоустройство этой зоны отдыха — совместный проект мэрии и РЖД. Концепция развития парка утверждена, и в будущем у кота появятся другие сказочные соседи».