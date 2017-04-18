Барнаул, 18 апреля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Из всех алтайских вузов только Алтайский госуниверситет (АлтГу) вышел в победители второго этапа конкурса программ развития опорных университетов, проводимого Минобрнауки РФ. Как передает сегодня, 18 апреля, корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального пресс-релиза АлтГУ. Известно, что на победу в этом конкурсе претендовало 33 высших учебных заведения страны, но по итогам заседания Совета по реализации программ развития опорных университетов, состоявшегося накануне вечером, в числе победителей оказались только 22 вуза. Они разделены на две группы.

АлтГУ Алтайский государственный университет

В первую попали вузы, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Среди них Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова.

Алтайский госуниверситет в числе 13 других вузов попал во вторую группу, которая, по условиям конкурса, получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из региональных бюджетов. Этих привилегий удостоились также: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б.Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

«Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке», подчеркнула министр образования и науки РФ Ольга Васильева. По ее словам, перед каждым отобранным вузом ставится задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал».

В ближайшие три месяца опорным вузам предстоит представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития.

«Статус опорного университета — это не только фактор престижа, но и определенные гарантии сохранения контрольных цифр приема, аспирантуры и магистратуры. Что касается дополнительного финансирования, то мы надеемся на лучшее!», прокомментировал событие ректор АлтГУ Сергей Землюков.

Напомним, экспертный совет при Минобрнауки отобрал 11 вузов из разных регионов России, на базе которых будут сформированы «опорные» университеты в конце января 2016 года. 17 февраля 2017 года было принято решение о второй очереди конкурса опорных университетов, куда вошли инженерные, медицинские, социально-экономические и педагогические вузы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее среди возможных вариантов создания опорного вуза в Алтайском крае рассматривали объединения образовательных учреждений вокруг АлтГУ, АлтГТУ и говорили о том, что только эти образовательные учреждения максимально приближены к требуемым показателям. Но впоследствии глава региона Александр Карлин озвучил решение поддержать в заявке на участие в конкурсном отборе три алтайских вуза — Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет и Алтайский государственный педагогический университет. «Будем делать все, чтобы помочь вам в этом вопросе», — заявил губернатор в марте 2017 года.