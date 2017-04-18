Вашингтон, 18 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В США консерваторы продолжают поддерживать президента РФ Владимира Путина, несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению консервативных американцев, Путин — естественный союзник «в борьбе с пропагандой гомосексуализма» и в защите традиционных ценностей. Защита Путиным традиционных семейных ценностей важнее, чем «роль России на Украине и в Сирии», пишут журналисты Financial Times Кортни Уивер и Макс Седдон.

По словам президента Национальной организации брака Брайана Брауна, организация сотрудничала с Россией достаточно долгое время в вопросе пропаганды традиционных семейных ценностей и в борьбе с однополыми браками.

Путин — «радикальный противник гей-браков», тогда как президент США Дональд Трамп считает их «устоявшимися», и это волнует американских консерваторов. «Путин высказывался на темы, которые действительно имеют значение для христианских консерваторов и делают его идеологическим союзником», — сказал политолог исследовательского центра Rand Сэмюэл Чарап.

Также российского президента поддерживают ультраправые националистические группы, которые поддержали приход Трампа к власти. У них одобрение вызвала «националистическая» политика Путина в России.

В целом с 2015 года поддержка российского лидера среди республиканцев выросла с 12 до 32%.