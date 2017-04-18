Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатор Александр Говорунов задекларировал наибольший доход по итогам 2016 года среди коллег по городскому правительству. Декларации членов правительства Санкт-Петербурга опубликованы на официальном сайте Смольного. Декларация губернатора Георгия Полтавченко пока не обнародована.

Gov.spb.ru Смольный

Общий доход Александра Говорунова, который обычно исполняет обязанности губернатора в период отпусков Полтавченко, составил 16 млн 784 тыс. рублей. Супруга вице-губернатора заработала в минувшем году 1 млн 961 тыс. рублей.

В собственности Александра Говорунова — садовый участок площадью 600 кв. метров, небольшая квартира (67,7 кв. м), а в пользовании — квартира покрупнее (264 кв. м) и машино-место. У Говорунова есть автомобиль представительского класса Audi Q7. В собственности у жены Говорунова — садовый участок (509 кв. м), три квартиры общей площадью около 500 кв. метров и машино-место.

Вторым по уровню доходов за 2016 года в правительстве Петербурга оказался вице-губернатор Олег Марков. В Смольном он отвечает за вопросы взаимодействия исполнительных органов власти Санкт-Петербурга с федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации, за вопросы туризма и другие отрасли.

Задекларированный доход Олега Маркова составил 9 млн 12 тыс. рублей (супруга в декларации не заявлена). В собственности вице-губернатора — три земельных участка общей площадью более 6600 кв. метров, три жилых дома общей площадью 502 кв. метра. Есть еще гараж — в пользовании. Из движимого имущества — три автомобиля, включая пикап Mitsubishi L200, мотоцикл, три лодки, автофургон и четыре автомобильных прицепа.

В тройке лидеров по заработкам за прошлый год — вице-губернатор Владимир Кириллов. Он отвечает за решение вопросов научной политики Санкт-Петербурга, высшего, общего, профессионального и дошкольного образования, культуры и спорта.

Доход Кириллова в прошлом году составил 4 млн 740 тыс. рублей. Супруга внесла в семейный бюджет еще 876,5 тыс. рублей. Во владении Кириллова — 1/15 доля квартиры (229 кв. м), садовые и земельные участки общей площадью 11 800 кв. метров, два садовых дома, жилой дом (395 кв. м), нежилое здание (163 кв. м) и два машино-места. У Кириллова есть ретроавтомобиль ГАЗ-М21, снегоход и моторная лодка.

Супруге Кириллова принадлежат небольшая квартира (ок. 53 кв. метров), скромный жилой дом (24 кв. м), земельный участок под ИЖС (941 кв. м). Автомобилей в собственности у супруги нет. У дочери вице-губернатора — 715 долей в квартире, указанной выше.

Наиболее медийный в правительстве Санкт-Петербурга вице-губернатор Игорь Албин (экс-министр регионального развития РФ) задекларировал за 2016 год 2 млн 523 тыс. рублей дохода. Супруга в декларации Албина отсутствует.

У Игоря Албина, отвечавшего за достройку стадиона на Крестовском острове Петербурга и курирующего всю строительную отрасль города, в собственности находится половина квартиры общей площадью 104 кв. метра, два земельных участка под ИЖС (3900 и 300 кв. метров). Албин, приехавший работать в Петербург из Москвы, пользуется в Северной столице квартирой площадью 60 кв. метров.

В транспортных средствах Игорь Албин знает толк: ему принадлежат автомобили Buick Special Straight, Porsche Cayenne и культовый мотоцикл Harley-Davidson, а также мотовездеход Polaris rzr800.

Отвечающий за городскую энергетику, инженерию и водообеспечение вице-губернатор Николай Бондаренко заявил за 2016 года доход в объеме 4 млн 448 тыс. рублей. Супруга чиновника заработала 1 млн 634 тыс. рублей. У Николая Бондаренко в собственности есть квартира (67,7 кв. м) и земельный участок под ИЖС (1200 кв. м). У жены вице-губернатора — квартира 67,9 кв. метров и в пользовании — квартира мужа (67.7 кв. м). Ездит «энергетический» вице-губернатор на автомобиле Mercedes-Benz GLE-300, у супруги машины нет.

Единственная женщина в составе городского правительства Петербурга — вице-губернатор Анна Митянина, курирующая социальную сферу и здравоохранение, в 2016 году заработала 2 млн 593 тыс. рублей. Супруг чиновницы получил значительно меньше — 303,5 тыс. рублей. У Анны Митяниной в собственности — две квартиры (45 и 104,8 кв. метров), жилой дом (124,7 кв. м), земельный участок под ИЖС (1500 кв. м). Еще один почти такой же участок (1493 кв. м) под ИЖС находится в пользовании, как и маленький жилой дом (28,4 кв. м). Также в пользовании у Митяниной — земельный участок для несельскохозяйственных работ (2000 кв. метров). Упомянутые выше участок под ИЖС и домик, которым пользуется Митянина, принадлежат ее мужу.

Своих автомобилей у Анны Митяниной нет, а у мужа — внедорожник Grand Cherokee, а также водный транспорт: моторная лодка «Зеленец» и катер «Гризли» 490ДС с мотором Yamaha.