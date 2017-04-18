Калуга, 18 апреля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Более 2000 экспонатов, среди которых рисунки, поделки из различных материалов, вышивка и фотографии представлены на XXXVIII областной выставке детского творчества, посвященной православному празднику «Пасха, Господня Пасха!», которая 17 апреля открылась в фойе калужского ТЮЗа.

Eparhia-kaluga.ru На выставке

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, в работе выставки принимают участие более 100 детских коллективов: учащиеся воскресных школ, детских школ искусств, детских садов, общеобразовательных школ, детских подростковых центров из всех районов Калужской области.

Пасхальную выставку в Театре юного зрителя традиционно открыл митрополит Калужский и Боровский Климент. Все участники выставки получили именные грамоты, подписанные владыкой.

Также в период с 18 по 23 апреля в Калуге проходит выставка — ярмарка «Православная седмица». Она посвящена 100-летнему юбилею патриаршего служения на Руси. Центральной экспозицией выставки стала икона святителя Тихона — патриарха Московского и всея Руси и ковчег с частицей его мощей.

На протяжении шести дней на выставке представят более 50 экспонатов из храмов и монастырей России, Украины, Белоруссии и Греции. В рамках выставки — ярмарки пройдет благотворительная акция «Православная книга в каждый дом», где любой желающий может получить в дар православной книгу, а также принять участие в проекте «За жизнь», где можно высказать свое мнение относительно инициативы по запрету абортов.