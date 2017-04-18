Ставрополь, 18 апреля, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В Спасском соборе Пятигорска Ставропольского края песнопения Пасхи впервые исполнены на сирийском языке. Во время богослужения в храме пасхальные песни исполнены на 11 языках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пятигорской и Черкесской епархии.

Фото предоставлено пресс-службой Пятигорской и Черкесской епархии Пасхальное богослужение

Впервые 16 апреля 2017 года на Пасхальном богослужении в Спасском кафедральном соборе прозвучали песнопения на сирийском языке. Их исполнил студент из Сирийской Арабской Республики, обучающийся в одном из вузов Пятигорска.

Студент сам является православным христианином. Он прихожанин храма Антиохийского Патриархата. Его исполнение люди приняли с радостью, поскольку это молитва о мире на Ближнем Востоке.

Отметим, что в храме традиционно исполняются песнопения на разных языках. В этом году среди 11 различных языков, на которых прозвучали произведения Пасхального Евангелия, были и языки народов Северного Кавказа.

В Ставропольском крае Пасхальные богослужения прошли более чем в 200 церквях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Ставропольский край первым в России принял Благодатный огонь из Иерусалима. Его доставила делегация края спецрейсом в аэропорт Ставрополя.

Сразу после доставки в Ставрополь митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл разделил огонь на частицы, которые отправились в епархии Северного Кавказа. И уже в начале пасхального богослужения прихожане Ставрополья и республик Северного Кавказа смогли приобщиться к великому чуду Иерусалима.

Ежегодно Благодатный огонь чудесным образом сходит в часовне Кувуклии, построенной над плитой гроба Господня в Иерусалиме, после чего распространяется верующими по всему миру.