Китайский автоконцерн Geely представил концепт седана 03
Шанхай, Китай, 18 апреля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Шанхае состоялось закрытое мероприятие, посвященное официальной презентации новинки от китайского автоконцерна Geely концепта Lynk & Co 03. На мероприятие были приглашены около 800 гостей, широкой публике новинка будет продемонстрирована на Шанхайской автовыставке, которая откроет двери для посетителей уже 21 апреля.
Согласно заявлению официального представителя бренда, концепт 03 уже близок к серийному производству. Продажи новинки начнутся не позднее второй половины 2018 года, пишет «Цичэ ванжи».
Седан Lynk & Co 03 будет построен на базе обновленной Volvo 40. Ранее китайский автоконцерн Geely приобрел шведский автобренд Volvo, а также британскую компанию London Taxi Company, осуществляющую сборку всемирно известных лондонских кэбов.
Производитель не спешит раскрывать все технические характеристики новинки. По последним данным, Lynk & Co 03 будет оснащаться несколькими типами двигателей, в том числе 1,5 — литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с., гибридным 220-сильным мотором, 2,0-литровым турбированным двигателем, мощность которого составит более 240 л.с., а также электродвигателем, технические данные которого пока неизвестны.
В зависимости от комплектации седан будет оснащен 6-ступенчатой механической трансмиссией, 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач, а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.
Lynk & Co планирует продавать новинку как на территории Китая, так и за его пределами. Ожидается, что Lynk & Co 03 поступит в продажу в Северной Америке и Европе в 2019 году. Стоимость автомобиля пока не раскрывается.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, французский автоконцерн Citroen представил публике первые снимки серийной версии кроссовера Citroen C5 Aircross SUV.