Шанхай, Китай, 18 апреля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Шанхае состоялось закрытое мероприятие, посвященное официальной презентации новинки от китайского автоконцерна Geely концепта Lynk & Co 03. На мероприятие были приглашены около 800 гостей, широкой публике новинка будет продемонстрирована на Шанхайской автовыставке, которая откроет двери для посетителей уже 21 апреля.

Allcarindex.com Lynk&Co 03 Concept

Согласно заявлению официального представителя бренда, концепт 03 уже близок к серийному производству. Продажи новинки начнутся не позднее второй половины 2018 года, пишет «Цичэ ванжи».

Седан Lynk & Co 03 будет построен на базе обновленной Volvo 40. Ранее китайский автоконцерн Geely приобрел шведский автобренд Volvo, а также британскую компанию London Taxi Company, осуществляющую сборку всемирно известных лондонских кэбов.

Производитель не спешит раскрывать все технические характеристики новинки. По последним данным, Lynk & Co 03 будет оснащаться несколькими типами двигателей, в том числе 1,5 — литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с., гибридным 220-сильным мотором, 2,0-литровым турбированным двигателем, мощность которого составит более 240 л.с., а также электродвигателем, технические данные которого пока неизвестны.

В зависимости от комплектации седан будет оснащен 6-ступенчатой механической трансмиссией, 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач, а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.

Lynk & Co планирует продавать новинку как на территории Китая, так и за его пределами. Ожидается, что Lynk & Co 03 поступит в продажу в Северной Америке и Европе в 2019 году. Стоимость автомобиля пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, французский автоконцерн Citroen представил публике первые снимки серийной версии кроссовера Citroen C5 Aircross SUV.