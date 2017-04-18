Киев, 18 апреля, 2017, 11:13 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Совет НБУ распределил прибыль банка за 2016 год, сообщает глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, в 2016 году прибыль Национального банка Украины составила 59,451 млрд гривен ($2,22 млрд), из которых 44,379 млрд гривен ($1,66 млрд) пойдет в госбюджет страны.

Оставшаяся сумма будет израсходована на формирование общих резервов собственного капитала НБУ, сказал Данилюк.

Также отмечается, что Совет НБУ утвердил выполнение сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность банка за 2016 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Национальный банк Украины принял новую модель валютного регулирования, согласно которой НБУ будет проводить постепенную валютную либерализацию экономики Украины.

Следуя плану либерализации, НБУ разрешил банкам погашать кредиты за счет размещения долговых ценных бумаг за пределами Украины. Также повысился максимальный размер предоплаты по импортным контрактам с $1 млрд до $5 млрд.

Напомним, 10 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева объявила о своей отставке и заявила, что ее «миссия полностью завершена».

По мнению экспертов, правление Гонтаревой обошлось Украине как минимум в 500 млрд гривен (1 млрд рублей).

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Гонтарева должна понести ответственность за выведение миллиардов через связанные с банками фирмы.

«Валерия Гонтарева — разрушительница, за два года уничтожившая всю банковскую систему страны и стабильность национальной валюты», — считает экономист Андрей Новак.