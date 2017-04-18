Париж, 18 апреля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Лидер правой партии Франции «Национальный фронт» и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на выборах остановить «дикую глобализацию», сообщает Reuters.

Manuguf Марин Ле Пен

Опросы общественного мнения в течение нескольких месяцев показывали, что во второй тур президентских выборов проходят Марин Ле Пен и кандидат-центрист Эммануэль Макрон. Однако разрыв между двумя другими кандидатами — Франсуа Фийоном и Жан-Люком Меланшоном и двумя лидирующими — не столь велик.

«Я буду защищать вас. Моей первой мерой на посту президента будет заключаться в восстановлении французских границ», — заявила Ле Пен во время выступления перед 5 тыс. сторонников.

По мнению лидера «Национального фронта», выбор прост — «это выбор между Францией поднимающейся и Францией, которая тонет».

Напомним, президентские выборы во Франции состоятся в воскресенье 23 апреля, это будет первый тур. Во второй пройдут два кандидата, которые и поборются за президентское кресло. По данным опросов, это Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.

Несмотря на то, что опросы долгое время показывали лидерство двух кандидатов, они также отмечали высокую долю неопределенности среди граждан, которая может сыграть на руку одному из четырех кандидатов, пользующихся серьезной поддержкой избирателей, поэтому победителя президентской гонки назвать до сих пор затруднительно.