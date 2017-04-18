Якутск, 18 апреля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Создание особо охраняемый природной территории (ООПТ) «Марха» нарушает федеральное законодательство, сочли в прокуратуре. Причина в том, что эта зона находится на землях лесного фонда, а потому не может иметь этот статус, заключил прокурор Нюрбинского района Артём Ильин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Лесные участки на территории ООПТ «Марха» расположены на землях лесного фонда. Согласно статьи 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся исключительно в федеральной собственности. Таким образом, создание ООПТ «Марха» на данных землях лесного фонда, а также на иных участках, непринадлежащих муниципальному образованию на праве собственности, нарушает федеральное законодательство», — цитирует представителя надзорного ведомства «Блокнот Якутска».

По информации регионального СМИ, истинный повод для попыток снять с этой территории статус особо охраняемой — Усть-Накынское месторождение алмазов. Теперь, чтобы начать его разрабатывать, АЛРОСА придётся договариваться с властями и жителями Нюрбинского района. Люди, итак страдающие из-за испорченной добычей алмазов экологии, вряд ли согласились бы разрешить компании добывать их на территории, которую считают природоохранной зоной. Интересно также, что на тот момент, когда создавалась ООПТ «Марха» (29 сентября 2016 года) Усть-Накынского месторождения на карте Нюрбинского района не было.

Наличие связи между отменой статуса ООПТ «Марха» и намерением АЛРОСЫ добывать на его территории алмазы «Блокнот Якутска» аргументирует тем, что к созданной тогда же природной территории «Сата», которая тоже находится в лесной зоне, никаких претензий у прокуратуры не возникло.

Напомним, АЛРОСА добывает почти треть алмазов в мире. Доказанные и вероятные запасы компании превышают 650 млн карат — объём, достаточный для поддержания текущего уровня добычи в течение 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже не первый раз идут на поводу у недропользователей. Так, в декабре 2016 депутатов Госсобрания республики фактически заставили проголосовать за внесённый региональным правительством законопроект о предоставлении льгот на 9,4 млрд рублей дочерней компании «Роснефти» ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

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