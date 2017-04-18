Москва, 18 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Раздувание информационной кампании против художественного фильма «Матильда» российского режиссера Алексея Учителя является манипуляцией зрителями, сообщили 18 апреля в пресс-службе режиссера.

Цитата из к/ф «Матильда». реж Алексей Учитель. 2017. Россия Бал

Комментируя заявление депутата Государственной думы Натальи Поклонской, ярой противницы «Матильды», об отрицательной оценке экспертов на фильм, режиссер отметил, что кино нужно обсуждать после его просмотра зрителями.

«Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию», — отметил он.

Как сообщала Поклонская, эксперты, отрицательно оценившие картину по трейлерам и тексту сценария, пришли к выводу, что образ последнего российского императора в фильме передан неверно.

«В их так называемом «экспертном заключении» упоминается слово «манипуляция», но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину», — считает автор фильма.

Напомним, фильм Учителя «Матильда» вызвал недовольство Поклонской тем, что в нем Николай II, по сюжету еще не император, увлечен балериной Матильдой Кшесинской.

Против фильма с прошлого года идет активная информационная кампания, хотя лента еще не вышла в прокат. Премьера картины должна состояться в октябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Поклонская подготовила публичный ответ заявителям, которые обращались по поводу фильма «Матильда». По ее словам авторы экспертизы «полностью подтвердили доводы людей, которые выступают против публичной демонстрации данной картины».

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