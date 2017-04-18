Севастополь, 18 апреля, 2017, 11:44 — ИА Регнум.

Sevastopol.gov.ru Ремонт дорог

Подготовительные работы по ликвидации последствий оползня на дороге Севастополь — Симферополь выполнены на 82%. Об этом 18 апреля заявил начальник главного управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, передает «Крыминформ».

"По состоянию на 17 апреля подготовительные работы (перед основным ремонтом дороги) выполнены на 82%», — сказал Поляков.

Он уточнил, что в настоящее время идет подготовка к научно-техническому совету, который 21 апреля должен принять окончательное решение по плану основных ремонтных работ на трассе.

Отметим, что в минувшую пятницу, 14 апреля, научно-технический совет в Росавтодоре по этому вопросу уже состоялся, однако окончательного решения так и не принял — ученые взяли еще неделю на дополнительное рассмотрение результатов экспертизы. Между тем подрядчик «ДТК групп» 17 апреля приступил к дренажным работам.

Тем временем директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, ранее заявлявший, что дорогу отремонтируют 29 апреля, накануне сделал новый прогноз: «От 1,5 до трех месяцев».

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3 марта на 300-метровом участке автодороги Севастополь — Бахчисарай — Симферополь активизировался оползень. Разрывы дорожного полотна достигали в некоторых местах человеческого роста. До окончания ремонта провала автомобилисты могут пользоваться дорогой-дублером через село Поворотное.

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