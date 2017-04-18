Москва, 18 апреля, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Химики НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию извлечения меди, никеля и молибдена из руды, которая позволит кардинально удешевить производство цветных металлов и улучшит экологию заводских районов, говорится в сообщении пресс-службы института.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

По словам профессора кафедры цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС» Александра Медведева, методика позволяет удешевить производство за счет снижения энергозатрат и повысить степень извлечения металла.

Сейчас руду обжигают, в результате чего сера превращается в сернистый газ, а возникающие при этом оксиды металлов восстанавливаются путем обжига в металлургических печах.

В НИТУ «МИСиС» предлагают спекать руду с обычной поваренной солью или хлоридом калия, а затем обрабатывать водой продукт обжига. Остающийся в результате этого порошок из гидрокиси металла можно легко растворить в кислоте и извлечь медь, никель или молибден, используя химические или электрохимические реакции.

Эта технология уже была апробирована на никелевых и медных рудах из России, Мьянме и Монголии и внедрена в производство на предприятиях в этих странах, цитирует Медведева РИА Новости.

В настоящее время подготавливается ее проверка в промышленных условиях.