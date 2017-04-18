Москва, 18 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. На нефтяном рынке до конца недели будет сохраняться максимально нейтральная динамика, считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Инвесторы ожидают заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене, назначенное на 21 апреля. На нем будут обсуждаться вопросы спроса и предложения в мире, а также влияние сокращения добычи на цену нефти.

drpepperscott230 Нефть

По его мнению, «эта встреча способна определить судьбу нефтяного рынка по крайней мере на следующие несколько месяцев. Также, вероятно, что по итогу встречи технические эксперты комитета могут дать рекомендацию о продлении ограничения производства нефти на следующее полугодие».

«Одновременно с этим 19 апреля ожидаются данные по запасам сырой нефти в США. Локально статистика может всколыхнуть нефтяные рынки, однако движение реализуется в рамках боковика», — сказал эксперт.

«Технически нефть марки Brent вернулась в январский диапазон 57,60 — 54,60 долларов за баррель. В рамках него нефтяные котировки могут остаться вплоть до основного заседания ОПЕК+, которое пройдет 25 мая. А на текущей неделе движение, вероятнее всего, будет ограничиваться сопротивлением 56,80 и диапазоном поддержки 55,10 — 54,50 долларов за баррель», — пояснил Капустянский.

«Подобный сценарий закладывается без учета геополитического фактора. В случае если обострение конфликта будет усиливаться, особенно на Ближнем Востоке, то волатильность на нефтяном рынке повысится. Более того, в этом случае вероятны попытки тестирования верхней границы январского боковика 57,60 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 апреля, цены на нефть стабильны после снижения по итогам предыдущей сессии на опасениях увеличения запасов в США. Стоимость нефти Brent поднялась на $0,04 (0,07%) — до $55,4 за баррель. Цена на нефть WTI увеличилась на $0,01 (0,02%) — до $52,66 за баррель.