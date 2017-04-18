Волгоград, 18 апреля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте жителям Волгограда может обходиться на 25% дешевле, чем горожане платят сейчас. Удешевит проезд в трамваях, троллейбусах и автобуса введение новых тарифных планов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 18 апреля, возможность существенно снизить стоимость проезда в общественном транспорте появится у волгоградцев уже на текущей неделе.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

Тема снижения стоимости проезда в городском транспорте обсуждалась на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с предпринимателями. Глава региона поставил задачу перед властями города незамедлительно проработать варианты введения дополнительных пакетов услуг для населения по аналогии с другими крупными городами.

Новые пакеты услуг на основе безналичной оплаты депутаты законодательного органа города-героя намерены утвердить уже завтра, 19 апреля, на очередном заседании думы.

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В Волгограде опробуют услугу бесплатной пересадки на транспорте

В настоящее время стоимость одной поездки в наземном трамвае, троллейбусе или городском автобусе за наличный расчет составляет 20 рублей. При использовании транспортной карты «Волна» по системе «Электронный кошелек» она составит 18 рублей. Предлагаемый к введению новый пакет услуг «Лимитный», предусматривающий предоплаченные 30, 50 и 120 поездок, удешевляет проезд до 15 рублей на любой вид транспорта.

«Планируется, что стоимость электронной транспортной карты на 50 поездок составит 750 рублей, на 120 поездок — 1,8 тыс. рублей. При этом одна поездка для пассажиров обойдется в 15 рублей», — пояснила заместитель руководителя департамента по экономическому развитию администрации Волгограда Лариса Борисевич.

Кроме того, в течение часа можно будет совершить неограниченное количество пересадок на основе услуги «60 минут». Записать на карту выбранный пакет услуг можно в любой из более 70 точек по подключению к системе, которые работают на сегодня в Волгограде, и свыше 100 точек — по пополнению транспортных карт.

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В Волгограде подорожал проезд в электричках и общественном транспорте

Проект решения о введении нового пакета услуг дума рассмотрит 19 апреля. Предполагается, что документ вступит в силу с момента его опубликования, — то есть, уже в 20 апреля. Таким образом, у пассажиров городского общественного транспорта появится возможность выбирать для себя варианты удешевления проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде вместе с введение комплексной транспортной схемы начал действовать безналичный расчет за поездки в общественном транспорте. Транспортная карта «Волна» позволяет оплачивать проезд во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах. Ею можно пользоваться не только как проездным билетом на определенные виды транспорта, но и как электронным кошельком — в таком случае на проезд предоставляется 10-процентная скидка: стоимость поездки составит 18 рублей вместо 20, а в скоростном трамвае — 23 рубля вместо 25. «Волну» уже приобрели более 50 тыс. жителей города-миллионника.