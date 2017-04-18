Донецк, 18 апреля, 2017, 10:19 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

За прошедшие сутки украинские войска один раз нарушили режим тишины в ЛНР и 32 раза — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, украинская армия обстреляла район Первомайска.

Обстрел велся зенитными установками ЗУ-23−2, из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 32 раза. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

По данным другой стороны, один украинский солдат был ранен. «Штаб АТО» зафиксировал 32 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Талаковки, Марьинки, Водяного, Широкино, Павлополя, Новогригорьевки, Чермалика.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Каменки, Катериновки, Новоалександровки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине был совершен неконституционный захват власти украинскими националистами. Начиная с этого момента, Украина провозгласила курс на «демократическую Европу» и отказалась от любых связей с Россией, включая культурные, социальные и экономические.

В отличие от киевской власти, украинский народ не был един в решении отвернуться от России. Крымчане, а также жители Донбасса отказались признавать новую украинскую власть и заявили о проведении референдумов об отделении от Украины.

На референдумах большинство жителей Донбасса и Крыма высказались за обретение независимости. Так в 2014 году Крым стал частью Российской Федерации, а в Донбассе были созданы две республики — ДНР и ЛНР.

В ответ на это правительство Украины ввело войска в Донбасс для силового захвата территорий республик, однако ополчение смогло дать им отпор. В 2017 году военный конфликт обострился.