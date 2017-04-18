Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан 24-летний уроженец Таджикистана, в квартире у которого найдено самодельное взрывное устройство. Жильё в городе-миллионнике подозреваемый в хранении взрывчатки снимал. Об этом сообщают местные интернет-издания со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Официальной информации по этому поводу пока нет.

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Так, в одной из ростовских в Северном микрорайоне полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство, угленитовую шашку и средство для взрывания ручных гранат. Также изъята литература, которая может носить экстремистский характер.

Известно, что мужчина был временно зарегистрирован в Москве.

Напомним, в Ростове-на-Дону меры безопасности были усилены в связи с произошедшим 6 апреля взрывом у здания школы №5.Особое внимание силовиков было уделено образовательным учреждениям. Управление по делам ГО и ЧС призвало горожан к бдительности.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, версия теракта была исключена. Преступление произошло на бытовой почве.