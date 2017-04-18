Москва, 18 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В ходе вчерашних торгов на валютной секции ММВБ курс американской валюты опускался до уровня 55,90 рублей, а курс европейской до 59,53 рублей. В то время как единая европейская валюта обновила минимум от 5 апреля (пусть всего на 2 копейки), доллару США удалось избежать тестирования ранее установленных значений (55,80 рублей). Тем не менее, нахождение обеих валют вблизи двухлетних минимумов не исключает того, что можно будет увидеть и более низкие рубежи, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По ее мнению, «одной из причин возврата курса пары USDRUB к минимальным значениям года — это напряженные отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, которые обострились в последние недели вслед за испытаниями северокорейских вооружений».

«На стороне роста рубля играют и такие факторы как рост промышленного производства. 17 апреля Росстат опубликовал данные за март, показатель вырос на 0,8%. Но уполномоченный при президенте России Борис Титов считает, что высокий спрос на рубль со стороны спекулянтов создал «пузырь» курса, который может лопнуть и привести к его резкому падению», — отметила эксперт.

«Если нефтяные котировки, в частности, смесь марки Brent так и не сможет преодолеть сопротивление на уровне 56,50$ за баррель, высока вероятность её отката в район 53−53,50$ за баррель. Это в свою очередь может подтолкнуть биржевиков к сокращению доли «длинных» позиций по рублю», — считает Игнатенко.

«В принципе валюты уже третий месяц тестируют одни и те же уровни поддержки. В случае если зоны 55−55,50 рублей по доллару и 59−59,50 рублей по евро все-таки устоят, то шансы на их восстановление заметно увеличатся», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 18 апреля официальный курс доллара США вырос к рублю, евро незначительно снизился. Доллар опустился к рублю на 4,4 копейки и составил 56,2505 рубля. Евро вырос на 6,02 копейки — до 59,8393 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) прибавила 0,29 копейки и составила 57,8655 рубля.